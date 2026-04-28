El Volcán Poás registró una nueva erupción la madrugada de este martes, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA).

De acuerdo con el reporte, la actividad ocurrió a las 03:27 a.m. y tuvo una duración aproximada de un minuto.

El evento fue detectado mediante registro sismo-acústico y observación por cámara web, donde se identificaron 3 pulsos explosivos durante la erupción.

El OVSICORI detalló que la magnitud acústica de este evento fue ligeramente menor en comparación con la erupción registrada el día anterior a las 2:25 p.m.

Además, se indicó que el viento soplaba en dirección oeste-suroeste al momento de la actividad, un factor relevante para el desplazamiento de gases y ceniza.

El volcán se mantiene en nivel de advertencia, por lo que las autoridades continúan con el monitoreo constante ante posibles cambios en su comportamiento.