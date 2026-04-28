Video: Reportan nueva erupción del volcán Poás durante la madrugada

OVSICORI brindó detalles al respecto

El Volcán Poás registró una nueva erupción la madrugada de este martes, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA).

De acuerdo con el reporte, la actividad ocurrió a las 03:27 a.m. y tuvo una duración aproximada de un minuto.

El evento fue detectado mediante registro sismo-acústico y observación por cámara web, donde se identificaron 3 pulsos explosivos durante la erupción.

El OVSICORI detalló que la magnitud acústica de este evento fue ligeramente menor en comparación con la erupción registrada el día anterior a las 2:25 p.m.

Además, se indicó que el viento soplaba en dirección oeste-suroeste al momento de la actividad, un factor relevante para el desplazamiento de gases y ceniza.

El volcán se mantiene en nivel de advertencia, por lo que las autoridades continúan con el monitoreo constante ante posibles cambios en su comportamiento.