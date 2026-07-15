Video: Reportan derrame de combustible en Alajuela

El Benemérito Cuerpo de Bomberos atiende un derrame de combustible propiamente a 200 metros al Oeste de Deckra en El Coyol de Alajuela.

Al sitio se apersonaron tanto la Fuerza Pública como personal de Recope para atender el incidente.

De acuerdo con Bomberos, al ingresar a la propiedad ubican un túnel de aproximadamente 5 metros cúbicos con diésel.

Audio: Bomberos

De momento se encuentran a la espera de más personal de Recope con equipo especializado para bombear el diésel, ya que el mismo se está filtrando por debajo de la tierra y saliendo a un desagüe.

La investigación de este caso se mantiene en curso por parte de las autoridades correspondientes.



Con información del corresponsal Roger Soto.

Video: corresponsal Roger Soto.