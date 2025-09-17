Sergio Ramos en un live de instagram, compartió un rato con Keylor Navas donde los dos jugadores hablaron de la canción de reggaeton del defensor de Monterrey.

En dicha canción se muestran imágenes de las Champions que ambos ganaron con el Real Madrid y ahí Keylor dijo lo siguiente:

Sergio Ramos y Keylor Navas conversando un poco. Pronto se reencontrarán en el campo cuando Monterrey juegue contra Pumasel 18 de octubre; esto luego de haber compartido grandes momentos en el Real Madrid. HISTÓRICOS. pic.twitter.com/BVEYzaGGRA — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 17, 2025 “Que momentos vivimos ahí, que felicidad, esos son recuerdos muy bonitos. Quién iba a decir que iba a compartir esos momentos con usted como capitán en el Madrid y ganar todo lo que ganamos, eso a mi me motiva y también para las otras personas que hacen otros deportes, para que sueñen, para que crezcan y para que se esfuercen”. dijo el guardameta costarricense.

Ramos le agradeció a Navas por sus palabras y que espera poder verlo pronto. Ambos se veran las caras el próximo 18 de octubre por la Liga MX.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador