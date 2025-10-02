Luego de la polémica que lo dejó fuera del partido de Copa Centroamericana ante Motagua, Creichel Pérez reapareció ante el ojo público durante el entrenamiento de la Selección Nacional.

El volante forma parte de los jugadores convocados al microciclo comandado por Miguel “El Piojo” Herrera y busca ganarse un espacio en la lista final para los juegos ante Honduras y Nicaragua.

Al futbolista se le notó igual que siempre: motivado y listo para dar lo mejor de sí en los entrenamientos. Por eso, se espera que, al igual que en la Fecha FIFA del mes anterior, termine metiéndose en la lista final de convocados.