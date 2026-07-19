Un video de Gerard Piqué junto a sus hijos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió viral en redes sociales y desató miles de reacciones entre los usuarios.

En las imágenes se observa al exfutbolista español esperando el juego mientras suenan canciones de Shakira. Los hijos de la expareja disfrutaban e incluso seguían el ritmo de las canciones.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue la actitud de Piqué, quien aparece con un semblante serio durante el video, en contraste con la emoción que reflejaban los menores.

HEELP sasha cantando “dai dai” de shakira justo al lado de piqué JSKSGSJSHA el peor karma de ese man son sus propios hijos pic.twitter.com/5xbwWyevV4 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) July 19, 2026

El video comenzó a circular pocos minutos después de la presentación y rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en plataformas como X, TikTok e Instagram. Muchos usuarios destacaron el contraste entre la expresión del exdefensor del Barcelona y la alegría de sus hijos al ver a su madre sobre el escenario.