Bajo un torrencial aguacero en Ciudad Universitaria, los Pumas de Keylor Navas y compañía vencieron 1-0 al Atlas, esto por la jornada 7 de la Liga MX.

El partido fue sumamente parejo, donde los universitarios siguen sin encontrar su mejor versión. El héroe de la noche fue el galés Aaron Ramsey, quien entró de cambio por el panameño Adalberto Carrasquilla.

Por medio de la táctica fija llegó la victoria de la mano del 10 puma.

El próximo partido de los Pumas será ante el Mazatlán de visita, el próximo viernes a las 9 p.m.