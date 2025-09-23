Ya están en circulación en San José los primeros buses eléctricos del país.

Se trata de 25 unidades operadas por la empresa BIUSA, que cubrirán ramales de La Uruca y conectarán puntos como Hospital México, Parque Diversiones y comunidades de La Carpio y La Peregrina. Con ello, Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica en integrar una flota de este tipo al transporte público.

Así lucen los buses eléctricos traídos al país.

Las unidades miden 12 metros, funcionan con baterías de 310 kWh y cuentan con un sistema de recarga rápida mediante ocho cargadores de 240 kW ubicados en el plantel de operaciones. El modelo permitirá mantener un servicio continuo y reducir emisiones en una de las rutas más transitadas de la capital.

Desde el ICE se destacó el valor del proyecto, donde indicaron que “este paso refuerza que vamos en la vía correcta, con un avance firme hacia la descarbonización del transporte público, alineados con los objetivos ambientales del país”, especificó Marco Acuña, presidente ejecutivo.

Marco Acuña, presidente ejecutivo ICE.

BIUSA, primer concesionario en utilizar la tecnología, subrayó que la iniciativa representa “un paso decisivo hacia un transporte público más limpio y moderno”.

“Este proyecto representa un paso decisivo hacia un transporte público más limpio, eficiente y moderno. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio de calidad que contribuya a la descarbonización del país y al bienestar de los usuarios, demostrando que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano”, destacó la empresa.

El Grupo ICE brindó asesoría técnica para adaptar el sistema a la normativa nacional, mientras que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) garantizará el suministro eléctrico. Incluso las instalaciones en Moín fueron utilizadas para la carga inicial de las baterías antes del traslado a San José.

Aunque aún faltan cinco unidades por llegar y se mantienen dudas sobre cómo escalar el modelo a más rutas, los autobuses ya circulan en la capital y marcan un precedente en movilidad sostenible para el transporte público costarricense.