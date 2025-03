El presidente de la República, Rodrigo Chaves y el Ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicaron los motivos por los que no pudieron acudir a las honras fúnebres del oficial Mainor Martínez, quien falleció tras recibir disparos en su contra en playa Bonita de Limón.

Los jerarcas se dirigían hacia el sector de las Delicias de Upala, donde vecinos, familiares y oficiales se hicieron presentes en la zona para dar el último adiós a Martínez.

Fotografía Randall Sandoval

Las condiciones climáticas fueron el impedimento para que el mandatario de la República acudiera al funeral.

“Lamentablemente, el Ministro de Seguridad y yo no pudimos llegar al funeral de nuestro queridísimo colega Mainor Martínez, quien dio la vida para defender la seguridad de este país y evitar una masacre en playa Bonita de Limón”, dijo el presidente Chaves.

Fotografía Randall Sandoval

Uno de los capitanes a cargo de la misión en la que llevaban al presidente indicó que la nubosidad y las condiciones no lo permitieron y decidieron no viajar para no poner en riesgo la vida de los ocupantes.

“Mainor Martínez es un héroe que no debió haber caído en ese momento en las circunstancias en la que la trágica herida que recibió tuvo lugar”, añadió el mandatario.

El presidente se lamentó por no poder acudir al lugar y estar con los familiares de Martínez.

Fotografía Randall Sandoval

Honras fúnebres

Cientos de personas se reunieron para dar el último adiós a Mainor Martínez, oficial de fronteras, que falleció cinco días después de haber sido baleado en playa Bonita de Limón.

Compañeros, familiares y vecinos acudieron al lugar para dar el último adiós a Martínez.

A primeras horas de la mañana iniciaron los actos para despedir al oficial.