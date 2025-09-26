El presidente Rodrigo Chaves comparó a los diputados que votaron a favor de levantarle la inmunidad, con el sanedrín que condenó a Jesús.
Así lo expresó el mandatario durante la inauguración de un nuevo EBAIS en Pavas, donde desestimó que la mayoría de los legisladores votaron a favor quitarle su protección especial para que fuera juzgado por la Sala Tercera por un presunto delito de concusión en el Caso BCIE.
“Dicen que fueron 34 (a favor) y que eran mayoría, el sanedrín votó uniformemente por cometer el crimen más grande en la historia de la humanidad y eran mayoría. ¡Crucificaron a Nuestro Señor! La verdad no se puede discernir en camarillas y en plenarios dominados por Rodrigo Arias”, subrayó el mandatario.
Posterior a esto, Chaves aseguró que a partir del 2 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le pondrá una mordaza, cuestionó a los jerarcas de los otros Poderes del Estado y aseguró a los presentes de la actividad que los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) manipularon el informe de costos que término destapando el Caso Barrenador.
“¡Hoy aquí el movimiento cooperativo cumple con el pueblo de Pavas! Yo sueño con una Costa Rica libre de corrupción y mordazas, donde los criminales estén tras las rejas, sueño con un país donde los poderosos no decidan a puerta cerrada”, aseguró.