El presidente Rodrigo Chaves comparó a los diputados que votaron a favor de levantarle la inmunidad, con el sanedrín que condenó a Jesús.

Así lo expresó el mandatario durante la inauguración de un nuevo EBAIS en Pavas, donde desestimó que la mayoría de los legisladores votaron a favor quitarle su protección especial para que fuera juzgado por la Sala Tercera por un presunto delito de concusión en el Caso BCIE.

“Dicen que fueron 34 (a favor) y que eran mayoría, el sanedrín votó uniformemente por cometer el crimen más grande en la historia de la humanidad y eran mayoría. ¡Crucificaron a Nuestro Señor! La verdad no se puede discernir en camarillas y en plenarios dominados por Rodrigo Arias”, subrayó el mandatario.

Palabras del Presidente este viernes.

Posterior a esto, Chaves aseguró que a partir del 2 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le pondrá una mordaza, cuestionó a los jerarcas de los otros Poderes del Estado y aseguró a los presentes de la actividad que los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) manipularon el informe de costos que término destapando el Caso Barrenador.