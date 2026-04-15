Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El periodista Pablo Campos fue protagonista de un momento que no pasó desapercibido durante la emisión de este miércoles 15 de abril de Calle 7 Informativo.

En los primeros minutos, mientras daba paso a un reporte en vivo sobre el Fortín de Heredia, Campos mencionó por “equivocación” al periodista David Sibaja, quien ya no forma parte del espacio informativo desde hace una semana.

“Si usted quiere conocer el Fortín bien de cerca, ahora hay una forma de hacerlo, nuestro compañero David Sibaja, perdón, Berny Jiménez tiene todos los detalles en vivo. Berny”, dijo al aire, corrigiendo de inmediato.

El momento no pasó desapercibido, ya que Sibaja fue despedido recientemente del programa tras casi cuatro años de trabajo, siendo incluso uno de los fundadores del espacio.

Foto: Redes sociales

El propio periodista comunicó su salida a través de redes sociales, donde aseguró que no fue en las condiciones que esperaba y que su salida se dio “en medio del silencio”, lo que generó diversas reacciones.

Tras el anuncio, el mismo Campos se refirió públicamente al tema y destacó la calidad profesional de su excompañero, señalando que su salida respondía a un cierre de ciclo.