La Ruta 2 se mantiene cerrada en el sector de San Isidro de El Guarco, en Cartago, esto después de que un tráiler articulado que transportaba cilindros de acetileno se volcara sobre la vía, generando una emergencia por materiales peligrosos y obligando al cierre total del paso.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el incidente fue atendido desde las 12:00 del mediodía de este domingo y requirió un amplio despliegue de recursos debido al riesgo que representaba la carga.

La atención se extendió durante varias horas y fue controlada cerca de las 4:45 p.m., tras la intervención de la Unidad Especializada en Materiales Peligrosos, encargada de inspeccionar los cilindros y descartar posibles fugas o situaciones de peligro.

En total, los equipos realizaron la revisión de 270 cilindros con acetileno, como parte de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

Pese a que la situación ya fue controlada, la vía continúa cerrada, ya que aún se está a la espera de la llegada de personal del Instituto Costarricense de Electricidad, quienes deberán realizar las reparaciones en los postes del tendido eléctrico que resultaron afectados producto del accidente.

Las autoridades se mantienen en el sitio para brindar apoyo durante estos trabajos y garantizar que las condiciones sean seguras antes de habilitar nuevamente el paso.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, ya que no hay un tiempo estimado para la reapertura de este importante tramo que comunica el Valle Central con la zona sur del país.