La Fiscalía confirmó que realizó el proceso de toma de declaraciones a Federico Cruz, conocido como “Choreco”, por el caso relacionado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Existe una persona que no es miembro de los supremos poderes y, por tanto, enfrenta un proceso aparte bajo el procedimiento ordinario”, detalló Carlo Díaz, fiscal general de la República.

La diligencia consistió en comunicarle formalmente, junto con su abogado defensor, los cargos que se le atribuyen y darle la oportunidad de realizar manifestaciones y aportar pruebas en su defensa.

Cabe recordar que en este caso se investiga si Cruz recibió $32.000 de parte del productor audiovisual Cristian Bulgarelli por orden del presidente Rodrigo Chaves.

Tras la indagatoria, la Fiscalía continuará con la investigación y tomará las decisiones procesales correspondientes conforme a derecho.