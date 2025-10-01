De enero a setiembre de 2025, la Fuerza Pública de Heredia decomisó 158 armas, entre ellas 54 de fuego, 21 menos letales y 83 blancas.

Esto equivale a un promedio de 17.5 armas por mes o 1.7 armas por día, según los datos oficiales.

Las autoridades destacan que estas acciones tienen un impacto directo en la prevención de delitos como homicidios, agresiones y asaltos.

Armas decomisadas con fines ilustrativos. Foto: cortesía MSP.

“Actualmente, tenemos resultados muy positivos en la provincia de Heredia. En lo que va del 2025 se ha logrado un decomiso de 54 armas de fuego. Esto viene a impactar directamente en resultados importantes en cuanto a delitos contra la vida como homicidios y heridos”, señaló Silvia Álvarez, jefa de la Fuerza Pública en la provincia.

Uno de los casos más recientes lo atendió el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), que decomisó cuatro armas escondidas en los compartimientos para bolsas de aire de un vehículo revisado en un control de carretera. Entre ellas había 2 armas de fuego y 2 menos letales.

Declaraciones de la jefa de la Fuerza Pública en Heredia, Silvia Álvarez.

De acuerdo con la policía, los métodos de ocultamiento son cada vez más variados: en vehículos, motocicletas, bicimotos, bolsos o incluso desmontadas y distribuidas en distintas partes del cuerpo para evadir los controles.

“La policía profesional tiene que estar muy atenta para identificar este tipo de situaciones. Hay que ser muy minucioso, muy preciso”, enfatizó Álvarez.

Heredia se mantiene como la provincia con la menor cantidad de homicidios del país, con 25 casos registrados hasta el 26 de setiembre de este año.