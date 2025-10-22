Una rápida intervención de oficiales motorizados de la Policía Municipal de Escazú permitió detener a un sujeto con 72 dosis de aparente crack que se desplazaba en un vehículo en actitud sospechosa.

El operativo ocurrió cuando los oficiales observaron un automóvil ingresando desde el cantón vecino de Alajuelita, cuyo comportamiento levantó sospechas. Tras realizar la señal de alto, los policías confirmaron que dentro del vehículo viajaban dos hombres, uno de ellos con expediente policial vigente.

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Durante la inspección, los oficiales de la Policía de Escazú localizaron 72 dosis de posible droga tipo crack, distribuidas para aparente venta, por lo que el principal sospechoso fue detenido y remitido a la Fiscalía de Flagrancia para el proceso correspondiente.

El otro ocupante, también vecino de Alajuelita, manifestó que únicamente realizaba un servicio de transporte informal (“pirata”) y que desconocía el contenido que llevaba su acompañante. Sin embargo, el vehículo presentaba polarizado completo en los vidrios y ambos sujetos no portaban el cinturón de seguridad, infracciones que generaron multas de tránsito cercanas al medio millón de colones.