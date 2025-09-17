La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) aún no define su voto sobre el posible levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves; esto según lo explicó el diputado Óscar Izuierdo, jefe de la bancada verdiblanca.

En el video, Izquierdo destaca que han discutido las diversas posiciones, tomando en cuenta la de la legisladora Andrea Álvarez, que conformó parte de la comisión inicial sobre la inmunidad que decidió elevar la votación al plenario legislativo.

“En la reunión de fracción se realizó un análisis responsable sobre la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves; en este marco hemos escuchado con atención la exposición de la compañera Álvarez, cuyos aportes se valoran como parte del proceso de deliberación”, especificó el diputado. Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN

Los verdiblancos definirán su voto el próximo lunes 22 de septiembre, día en el que se realice la votación final; así como el último espacio que tendrá Chaves para referirse al levantamiento de la inmunidad previo a la decisión de los diputados.