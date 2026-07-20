Video: piloto engaña a la tripulación con el campeón del Mundial

El juego entre España y Argentina no solo se vivió en tierra, sino que también se sintió por los aires.

Un piloto vivió un momento que dividió al público entre risas y seriedad. Tras el silbatazo final en el que se indicaba que los españoles se proclamaban como monarcas de la Copa del Mundo, el encargado anunció al ganador del juego de una manera particular.

La tripulación era en su mayoría hinchas de la Albiceleste, por lo que el aviador tomó la decisión de jugarles una broma y señaló que el combinado sudamericano se proclamó ganador del certamen por segunda vez consecutiva con un “desde aquí queremos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”. La celebración no se hizo esperar y muchos gritaban el cántico de “campeones”.

No obstante, cuando todos festejaban, el oficial les terminó de dar el anuncio con un “pero España ha ganado el Mundial”, desatando un silencio incómodo entre los aficionados presentes.

El troleo de un piloto a los pasajeros argentinos



En su anuncio, el piloto de un avión hizo creer a los pasajeros que Argentina ganó el Mundial. pic.twitter.com/jYnuqwviFZ — Sepa Más (@Sepa_mass) July 20, 2026

La otra cara de la moneda

Por su parte, una situación similar se vivió en otro vuelo. No obstante, la alegría y algarabía se apoderó de las personas presentes.

El piloto inició el aviso con un “para informarles que lamentablemente…”, pero complementándolo con un “para aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella, tendrán que comprarse otra”, dando a entender que “la Roja” fue la vencedora del duelo.

❤️🇪🇸 !Emocionante! Así se enteraron en pleno vuelo varios hinchas españoles que su selección quedó campeona en la Copa Mundial de la FIF 2026: El piloto arrancó su mensaje diciendo "para informarles que lamentablemente"… y luego complementó diciendo: "aquellos que tengan una… pic.twitter.com/5JYa37iRDC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 20, 2026

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra