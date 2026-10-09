Video: Periodistas abandonan programa en vivo tras fuerte sismo

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El fuerte sismo que se dio en Panamá sorprendió a un grupo de periodistas panameños que estaban transmitiendo un programa deportivo.

El grupo de comunicadores pertenece al canal RPC, liderados por el narrador deportivo, David Samudio.

En principio, mostraron dudas sobre el movimiento e incluso, bromearon con la situación.

Sin embargo, segundos después, la fuerza del temblor aumentó y provocó que dejaran los asientos donde estaban.

El movimiento que sacudió la Zona Sur y diversos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) se originó tras un masivo terremoto de magnitud de 7,6 en Panamá.

El evento telúrico ocurrió a las 11:56 p. m. (hora local de Panamá) a unos 211 kilómetros de la costa, registrando una profundidad muy superficial de 33 kilómetros.