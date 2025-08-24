Aunque Casa Pía sufrió una dura derrota de 4-0 ante el Porto en condición de visitante, Patrick Sequeira se ganó los aplausos por su actuación bajo los tres palos.

El arquero nacional fue la figura del equipo luso, acumulando una puntuación de 7.1 según SofaScore, convirtiéndose en el segundo mejor calificado del partido. Durante los 90 minutos, Sequeira realizó tres paradas determinantes que mantuvieron a su equipo a flote y demostraron su gran nivel, a pesar de la goleada.

Patrick busca entrar en la lista de los 25 convocados de cara a las eliminatorias mundialistas de setiembre. La lista será presentada este viernes en el complejo de la Federación Costarricense de Fútbol.