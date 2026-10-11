Video: Partido de futbol sala en Orotina termina en pelea

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Lo que inició como un partido de fútbol sala entre dos equipos costarricenses terminó con una gran pelea entre jugadores y aficionados.
El juego se realizó en Orotina, donde el equipo local se midió a Seguimos Team y correspondía a los cuartos de final del torneo nacional.
Según los reportes, el equipo visitante terminó resguardado en los baños del gimnasio para evitar ser lastimados.
El marcador fue de 5-2 en el compromiso y de 7-6 a favor de Seguimos Team, con lo cual avanzaron a semifinales del campeonato.