Video: Partido de futbol sala en Orotina termina en pelea

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Lo que inició como un partido de fútbol sala entre dos equipos costarricenses terminó con una gran pelea entre jugadores y aficionados.

El juego se realizó en Orotina, donde el equipo local se midió a Seguimos Team y correspondía a los cuartos de final del torneo nacional.

Según los reportes, el equipo visitante terminó resguardado en los baños del gimnasio para evitar ser lastimados.

El marcador fue de 5-2 en el compromiso y de 7-6 a favor de Seguimos Team, con lo cual avanzaron a semifinales del campeonato.