La Delegación Regional de Liberia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de hurto.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre del 2025 a las 7:00 p.m. en Bagaces, Guanacaste, cuando en apariencia los sospechosos realizaron compras en un supermercado con una tarjeta aparentemente sustraída del vehículo de la víctima.

Video: OIJ

Características de los sospechosos

Sospechoso #1: hombre, piel trigueña clara, contextura delgada, vestía camiseta color negro, jogger color gris oscuro, tenis color blanco y utilizaba tenis color negro.

Sospechosa: Mujer, tez blanca, contextura media, cabello largo color negro, vestía camiseta tipo polo color negro, short color negro, tenis color beige y utilizaba gorra color beige.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.