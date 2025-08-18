La noche del domingo se registró una balacera en Sagrada Familia de Hatillo, San José, que dejó como saldo un joven fallecido y otro herido por arma de fuego.

El reporte ingresó a las 8:08 p.m., donde se alertaba sobre 2 personas heridas en vía pública.

Se trata de un masculino de apellido Ramírez, de 23 años, y otro de apellido Valverde, de 21 años.

“Al parecer fueron abordados por dos sujetos en motocicleta, quienes presuntamente y por razones que aún se desconocen le dispararon en reiteradas ocasiones, hiriendo a Ramírez en la cabeza y a Valverde en las extremidades”, explicó el OIJ.

Los heridos fueron trasladados por la Cruz Roja al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, “luego de ingresar al hospital, Ramírez fue declarado fallecido por personal del centro médico“, agregó el OIJ.

En un video captado por una cámara de seguridad en el lugar, se escuchan al menos 16 detonaciones de arma de fuego, tras lo cual varias personas salen corriendo.

El cuerpo de Ramírez fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso permanece en investigación con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.