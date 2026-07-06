El Sibiu Cycling Tour vivió un momento tan inesperado como impactante cuando un oso apareció en plena carretera durante el paso del pelotón, obligando a los participantes a mantenerse atentos mientras continuaban la etapa.

El hecho ocurrió en la subida hacia Bâlea Lac, uno de los sectores más exigentes del recorrido, donde el animal salió del bosque y cruzó la vía justo cuando pasaban el ciclista italiano, Lorenzo Finn y el sudafricano, Byron Munton.

Afortunadamente, el animal siguió su camino sin provocar caídas ni incidentes entre los participantes.

Pendant ce temps en Roumanie, un ours passe devant Lorenzo Finn et Byron Munton, dans la montée finale de la 3e étape du #SibiuTour. pic.twitter.com/iP69TQwh0c — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 6, 2026

No es la primera vez que la fauna silvestre se roba el protagonismo en la competencia rumana. En ediciones anteriores también se vieron casos de esta misma especia cerca del recorrido, aunque esta vez el encuentro fue mucho más cercano y quedó registrado en video, generando sorpresa y hasta ternura entre aficionados y equipos del certamen.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra