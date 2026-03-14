Video: Orlando Galo anota y se lo dedica a Anthony Contreras

Orlando Galo volvió a hacerse presente en el marcador este sábado al anotar en la victoria del Riga FC en la liga de Letonia.

El mediocampista marcó durante el partido en casa ante el BFC Daugavpils, correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

La anotación llegó al minuto 37, cuando Galo aprovechó un balón suelto dentro del área y definió con un potente remate rastrero para vencer al guardameta rival.

Tras el gol, el tico corrió hacia el banquillo para tomar la camiseta de su compatriota Anthony Contreras y dedicarle la celebración.

Con esta anotación, Orlando Galo alcanzó ocho goles y suma además tres asistencias en 44 partidos disputados con el Riga FC.