Video: Operativo en Miramar deja 56 peruanos detenidos

Un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Policía Profesional de Migración permitió la detención de 56 ciudadanos peruanos que se encontraban laborando de forma irregular en una mina de extracción de oro ubicada en Miramar de Puntarenas.

De acuerdo con las autoridades, los extranjeros ingresaron al país en condición de turistas; sin embargo, durante las labores de inteligencia se determinó que trabajaban en la mina sin contar con la autorización migratoria correspondiente.

Tras la intervención policial, los 56 peruanos fueron aprehendidos y quedaron a las órdenes de la Policía Profesional de Migración, que inició el proceso administrativo para su deportación.

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Pablo Martínez Bertozzi, explicó que el operativo fue el resultado de una investigación desarrollada para verificar denuncias sobre la presencia de personas extranjeras trabajando de manera irregular en la zona.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones buscan combatir las infracciones a la legislación migratoria y detectar posibles redes que faciliten el empleo irregular de personas extranjeras en actividades económicas.

El operativo se desarrolló este miércoles en Miramar y contó con la participación de oficiales de ambas instituciones, quienes inspeccionaron el sitio donde se realizaban las labores de extracción de oro.