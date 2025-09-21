Agentes de la Fuerza Pública realizaron un amplio operativo en los barrios del Sur, específicamente en Alajuelita, con el objetivo de reducir la criminalidad en la zona.

Durante las diligencias, de las cuales participaron otros cuerpos policiales, se abordaron a más de 600 personas y 300 vehículos y motos, según informaron las autoridades.

El accionar policial forma parte de la operación “Tolerancia Cero” la cual pretende recuperar espacios y disuadir a los criminales.

El subdirector de Fuerza Pública, Guillermo Valenciano, detalló sobre el operativo.

Las autoridades también informaron que se decomisó droga de diferentes denominaciones.