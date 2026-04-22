Video: OIJ allana búnker con grafiti de cártel narco en Purral

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cuatro personas vinculadas a la venta de drogas tras realizar siete allanamientos en las zonas de Alemanias Unidas y El Matadero, en Purral.

Uno de los aspectos que llamó la atención al momento de la intervención es que en una de las paredes se podían ver las siglas CJNG, relacionadas con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos organizados más peligrosos y que en su momento fue liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y que murió el pasado 22 de febrero.

“En estos dos lugares concretamente, se ha incrementado mucho la venta de drogas, que existen bunkers, como los que estamos allanando el día de hoy, y son utilizados directamente para la venta de drogas”, indicó Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ.

Esta labor fue realizada por la Sección Especializada Antidrogas y, a pesar de lo realizado, el objetivo era capturar a dos personas más que todavía siguen en fuga.

“Sabemos que el tráfico de drogas es lo que nos genera una gran parte de los homicidios, cerca del 79% de homicidios están relacionados con ajustes de cuentas y las vías están relacionadas con el tráfico ilícito de drogas”, expresó Muñoz.

El OIJ se mantiene al tanto de este caso como uno de tantos que se dan en el país con el fin de atacar el tráfico de drogas y el crimen organizado.