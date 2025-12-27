Video: Oficiales repelen con “chilillos” a caballistas durante tope

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra momentos de tensión vividos durante el tradicional tope en San Ramón, donde se observa a oficiales de la Fuerza Pública interviniendo ante un grupo de caballistas en medio de la actividad.

En las imágenes se aprecia a los uniformados utilizando lo que aparentan ser “chilillos” para dispersar a algunos asistentes, situación que generó múltiples reacciones y cuestionamientos por parte de usuarios en plataformas digitales.

No obstante, tras la difusión del material, la Fuerza Pública informó de manera oficial que no se reportaron incidentes antes, durante ni al cierre del evento, y que, una vez finalizada la actividad masiva, las personas se dispersaron de forma normal.

Según la versión policial, la jornada transcurrió sin hechos relevantes que requirieran atención especial y no se registraron denuncias ni afectaciones a la seguridad pública relacionadas con el tope.

A pesar de ello, el video continúa generando debate en redes sociales, donde algunos ciudadanos expresan preocupación por el uso de la fuerza y la forma en que se manejó la seguridad durante una actividad tradicional que congrega a familias y participantes de distintas zonas del país.

Las autoridades reiteraron que el operativo se desarrolló conforme a los protocolos establecidos y que no existen reportes formales asociados a los hechos que se observan en la grabación.