Video: Nuevo gol de Francisco Calvo con el Nacional de Uruguay

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Francisco Calvo sigue encendido en Uruguay. El defensor costarricense volvió a aparecer este lunes con Nacional y marcó el 1-0 ante Deportivo Maldonado, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Al minuto 34, el tico se elevó dentro del área y conectó un gran cabezazo cruzado tras un centro, dejando sin opciones al guardameta rival.

🇨🇷APÚNTELE UN GOL MÁS A FRANCISCO CALVO🔥 El tico sigue en un GRAN nivel con Nacional con un GRAN CABEZAZO ante Dep. Maldonado😮‍💨 📺 #DisneyPlus Plan Premium https://t.co/rYwOxEiZ2C — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 19, 2026

Con esta anotación, Calvo alcanza tres goles con Nacional desde su llegada al club en julio y confirma el gran momento que atraviesa con el conjunto tricolor. Ya había marcado ante Peñarol, Juventud y, más recientemente, el agónico tanto que le dio el triunfo 3-2 a Nacional sobre Defensor Sporting.