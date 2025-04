Dicen que después de un gustazo, un trancazo y por poco se le cumple al Newell’s Old Boys de Argentina, club en el que juega el costarricense Keylor Navas. Venían de ganarle 2 a 0 a Boca Juniors, con Navas atajando un penal, por el Torneo Apertura, pero terminaron sufriendo por el Torneo de Copa contra Kimberley de la tercera división.

¡LA LEPRA AVANZA EN LA COPA ARGENTINA!



Tras el 0-0 en los 90', Newell's se impuso por 5-4 en los penales ante Kimberley y se metió en los 16avos. del torneo, donde se enfrentará a Defensa y Justicia. pic.twitter.com/32egWRNH54 — TyC Sports (@TyCSports) April 4, 2025

Lo que sucedió en los 90 minutos

En el primer tiempo las acciones de peligro contra el arco del portero costarricense fueron prácticamente nulas. Solamente una, después de los 20 minutos, la rechaza de puños el orgullo de Pérez Zeledón.

No hubo contratiempos en la primera mitad y para el segundo tiempo los rojinegros no le ponían buena tiza al taco para realizar la mejor jugada a tres bandas. En el complemento no cambió la tónica, con un cuadro de Kimberley donde sus muchachos lucían sonrisa de oreja a oreja por estar sacando el empate.

Capítulo aparte merece el portero argentino Tomás Casas que se lució atrapando todo lo que generaba el cuadro rosarino. Una de las mejores intervenciones fue sobre tiempo. El marcador no se movió y terminaron empatados a cero, por lo que tuvieron que pasar a los lanzamientos desde el punto de penal.

Los penalitos

El primer tanto rojinegro lo cobró Éver Banega, en el segundo ejecuta Carlos Gonzales y Tomás Casas evita el gol. El tercero del cuadro de Navas es para Saúl Salcedo.

Axel Pereyra la envía fuera para Kimberley y convierte Víctor Cuesta. Mateo Rinaldi anota para el cuadro de tercera división y Juan Manuel García pone el 4 a 4 para la Lepra. Santiago Vásquez manda el cuero por afuera y deja en bandeja de plata para que el paraguayo Fernando Cardozo marcara el 5 a 4.

El NOB se mete en los dieciseisavos del torneo y enfrentará a Defensa y Justicia. Vuelve a jugar, por el Apertura, el lunes próximo a las 6 de la tarde, cuando visiten a Tigre, primer lugar del Grupo A, en el que los rosarinos se ubican en la casilla 11.