Arribó el “Halcón” a Costa Rica. Keylor Navas llegó al país para incorporarse a la Selección Nacional para preparar el partido vital ante la Selección de Honduras.

En su llegada a suelo nacional, el portero tico aseguró que por historia, Costa Rica siempre es favorito para llevarse el clásico centroamericano.

“Costa Rica ha tenido una mejor historia que Honduras en mundiales, pero eso siempre lo dicen para quitar la presión de su lado. Los partidos hay que jugarlos, todos los partidos no son iguales, nos lo tomamos con mucha tranquilidad”, dijo Navas.

Keylor también se refirió al llamado de jugadores de experiencia a la Selección, es decir, el regreso de jugadores como Celso Borges, Allan Cruz y Kendall Waston.

“Siempre la experiencia nos va a ayudar a los momentos complicados en los partidos. Todos los que el entrenador llama es porque él cree que le va a ayudar en el momento”, afirmó el capitán de la Sele.

Navas se unirá a los entrenamientos de la Selección esta tarde, y mañana hará doble sesión con el grupo, para partir el miércoles hacia territorio catracho.