La Municipalidad de Naranjo aclaró que nunca se ha negado a otorgar la disponibilidad de agua para el proyecto habitacional La Esperanza, en San Miguel de Naranjo, pese a las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien señaló en diferentes ocasiones que la municipalidad se habría opuesto a conectar el suministro.

“Si no conectan de aquí al viernes, el AyA va a ir a conectar con la Fuerza Pública. Y aun así iniciaremos un proceso para quitarle, de acuerdo a ley, la administración del acueducto a la municipalidad de Naranjo”, había afirmado el mandatario en conferencia de prensa.

La administración local recordó que, desde 2021, el departamento de Acueducto Municipal había otorgado disponibilidad de agua condicionada bajo el oficio DSPM-MM-DA-088-21, y que en 2022 un nuevo oficio (MN-DAM-0175-2022) permitió a la desarrolladora avanzar con las construcciones.

Randall Vega, alcalde de Naranjo.

Sin embargo, el Consejo Municipal de ese momento solicitó contratar una empresa para elaborar un estudio de diseño de redes de distribución, proceso que no se ejecutó en la administración anterior.

Con la llegada del alcalde Randall Vega Blanco, se dio continuidad al proceso. El análisis técnico indicó que, de acuerdo al crecimiento poblacional del acueducto de Naranjo centro, para 2034 podría estar en riesgo la continuidad, calidad y cantidad de agua. Además, la normativa del AyA exige que este tipo de proyectos cuente con garantía mínima de 25 años.

La municipalidad ya ha invertido ₡216 millones en infraestructura, pero se requerirían ₡550 millones adicionales para asegurar el suministro adecuado.

El alcalde Vega enfatizó la disposición de colaborar con los beneficiarios del proyecto, pero respetando la legislación:

“Desde la municipalidad se presentó la petición de pronto despacho. La intención es que el Tribunal Contencioso resuelva el proceso de fondo y la medida cautelar proceda como se nos indique”.

También señaló que están a la espera de la resolución de la Sala Constitucional ante el recurso de Amparo interpuesto por el Banco Hipotecario de la Vivienda: “Seremos totalmente respetuosos de la resolución que brinden los jueces”.

Vega recordó que la conexión de agua no es la única necesidad del proyecto: aún faltan suministro eléctrico, obras pluviales, permisos ante bomberos y funcionamiento de la planta de tratamiento.

“No podemos atender esta demanda a costa de poner en riesgo la continuidad, calidad y cantidad del servicio hídrico a los cerca de 12 mil habitantes del acueducto de Naranjo centro”, subrayó.

La municipalidad reafirmó su autonomía y compromiso con la ciudadanía, asegurando que cada acción estará guiada por la responsabilidad de preservar el recurso hídrico presente y futuro.