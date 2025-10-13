El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la grabación.

Esta mujer figura como sospechosa del delito de hurto.

Sobre los hechos

Según destacan las autoridades, en apariencia la sospechosa ingresó a un servicio sanitario del edificio y al parecer se llevó 2 teléfonos celulares que la persona ofendida dejó olvidados en el lugar.

Este suceso se dio el 1 de julio del 2025 a las 7:40 a.m. en Guápiles, Pococí, en Limón, pero recientemente el OIJ hizo público el video.

Descripción del OIJ sobre la sospechosa

Sospechosa: Femenina, contextura delgada, de 1.60m de estatura aproximadamente, de 55 años aproximadamente, tez morena, vestía un vestido largo color negro, sandalias color café, utilizaba un pañuelo color rojo en su cabeza, un bolso pequeño color beige cruzado y un paño pequeño de color blanco en el hombro, en su mano izquierda portaba una bolsa plástica mediana color verde.

Cualquier información que se pueda brindar es indispensable, se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.



