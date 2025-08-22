La Sección de Hurtos del Organismo Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la grabación, ya que figura como sospechosa del delito de Hurto.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio del 2025 a las 7:20 p.m. en Alajuelita en San José, cuando en apariencia la sospechosa ingresó a un local de venta de electrodomésticos y al parecer hurtó una pantalla de televisión.

Sospechosa

Femenina, tez blanca, contextura media, cabello rubio teñido, vestía blusa color blanco, pantalón color negro y tenis color blanco con negro.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.