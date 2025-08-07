Tres hombres encapuchados y armados atacaron una vivienda en Cuesta del Burro, en el sector de Osa, y sometieron a un adulto mayor extranjero de 65 años.

La víctima fue amarrada y amordazada por al menos 3 horas, según denunciaron familiares.

“El incidente se da cuando aparentemente tres sujetos supuestamente encapuchados y con armas de fuego llegan hasta la vivienda del ofendido, quien es un extranjero y presuntamente ingresan a esta y lo amenazan supuestamente con arma de fuego y posteriormente lo amarran para sustraer varios objetos de valor de la vivienda”, indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Violento asalto en Osa.

Los sospechosos lograron llevarse:

Una guitarra eléctrica.

Un bolso.

100 dólares y 40.000 colones en efectivo.

Violento asalto en Osa.

Luego de cometer el robo, huyeron en un vehículo tipo SUV, presuntamente azul con gris en la parte baja, según se observa en los videos de seguridad revisados por los familiares.

El hijo de la víctima denunció lo ocurrido y solicitó colaboración ciudadana.

“Se metieron a robar mi casa a 5:30 anoche en la Cuesta del Burro, tuvieron mi padre de 65 años con esposas y un pedazo de cinta por su boca por 3 horas. Cualquier información será recompensada generosamente”, compartió.

Hasta el momento, no se reportan detenidos y las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.