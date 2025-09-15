Un zafarrancho, donde menores de edad estarían involucrados, se presentó la tarde de este lunes en un reconocido centro comercial de Alajuela.

Fuerza Pública confirmó que el incidente se registró la tarde de este lunes 15 de setiembre en Plaza Real de Alajuela, pero al llegar al lugar, ya se había controlado la situación.

Se desconoce la causa de lo ocurrido, pero en apariencia, menores golpearon a guardas de seguridad del establecimiento.

Las autoridades confirmaron que la seguridad privada atendió y controló la situación.

En videos difundidos en redes sociales se observa a uno de los guardas de seguridad con sangre en su rostro producto de los golpes recibidos.

En las redes sociales del centro comercial se evidencia el disgusto de las personas donde exigen justicia para la seguridad.

“Lo que va a tener que pasar es dejar de ir al Centro Comercial, uno quiere ir en familia, llevar a los nietos a ver una película o a comerse un helado, pero ya no es seguro”, comentó una usuaria en redes.

“Pandillas armadas con cuchillos de cocina corriendo y buscando pelea por todo el centro comercial. En días como estos deberían reforzar la seguridad, porque eran turbas por todos las áreas de la plaza corriendo de un lado a otro, entre familias con hijos, entre carros”, comentó otra persona.

Fuerza Pública también confirmó que utilizarán los videos como parte de las denuncias correspondientes.