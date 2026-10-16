Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un video muestra el momento en que Costa Rica concretó este viernes la entrega a Estados Unidos de tres mexicanos requeridos para extradición, quienes estarían vinculados con el Cártel de Sinaloa.

Los extraditados son de apellidos Campos, Vidrio y Espinoza. Según la información del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Campos era el capitán de la embarcación relacionada con el caso de un decomiso de 840 kilos de cocaína en aguas costarricenses, frente a la costa de Quepos, Puntarenas.

El operativo contó con la participación de la Policía de Control de Drogas, la Fuerza Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).