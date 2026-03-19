Un intento de robo fue frustrado por dos motociclistas en el sector de Barrio Los Ángeles, en San José, luego de que un sujeto le arrebatara el celular a una mujer en vía pública.

El hecho ocurrió muy cerca de la Estación del Pacífico y quedó captado en video. En las imágenes se observa cómo el sospechoso golpea a la femenina y le sustrae el dispositivo móvil.

En cuestión de segundos, dos motorizados que presenciaron la escena reaccionaron y comenzaron a perseguir al presunto asaltante. Tras interceptarlo, lograron que este lanzara el celular, evitando así que se concretara el robo.

Posteriormente, continuaron siguiéndolo por varias calles; sin embargo, el sujeto logró darse a la fuga.

Pese a esto, la rápida acción permitió que la mujer recuperara su teléfono y se retirara del lugar con su pertenencia.

De momento, el caso se maneja como información preliminar.