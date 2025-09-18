Domingo Arguello, alcalde de Montes de Oca, respondió a las críticas emitidas por las municipalidades de San José y Goicoechea por su oposición a la construcción de un centro de basura en la zona de El Carmen de Guadalupe.

Foto: Raquel Vargas.

“No ha empezado la campaña nacional, y no estamos cerca de las elecciones a la alcaldía”, destacó Arguello ante el video donde el alcalde de la capital alega que su oposición se debe a “aspiraciones políticas”.

Según dio a conocer Diario Extra, la problemática surge del proyecto Finca El Maderal, en el distrito de El Carmen, el cual se utilizaría para recibir desechos, así como un eventual relleno sanitario, según señala el propio plan de trabajo.

Foto: Raquel Vargas.

Estas obras han generado protestas y disconformidades entre los vecinos de la zona.