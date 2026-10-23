Video: Ministro llega en avioneta para inaugurar obras en Quepos

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Pese a la lluvia torrencial en Quepos, y tras dos intentos de aterrizaje, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, llegó en avioneta para el arranque de obras de la terminal aérea La Managua, en el Pacífico Nacional.

El jerarca, que realizó el viaje aéreo desde San José, detalló que parte de las inversiones que se realizarán en la pista de Quepos son mejoras para que los turistas no deban utilizar instalaciones deficientes al llegar a la terminal.

Fotografía Randall Sandoval

“No es posible que lleguen extranjeros y los recibamos en un galerón bajo la lluvia”, detalló Zeledón a Grupo Extra.

A esto se suma una inversión millonaria para colocar un parque para al menos nueve jets privados y un helicóptero, estos destinados al turismo.

Fotografía Randall Sandoval

Zeledón destacó que las inversiones se suman a las realizadas en el Aeropuerto de Guanacaste, y las que se realizarán en Limón.

En total, la plataforma de aviones privados será de 9.000 metros cuadrados, con una inversión de ₡6 mil millones.