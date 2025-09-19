Andrés Romero, ministro de trabajo, se pronunció con respecto al ingreso de migrantes salvadoreños por medio del Acuerdo Bilateral de Migración Laboral con fines de empleo y ocupación que firmó Costa Rica con El Salvador en el 2023.

“Costa Rica se caracteriza por ser un país protector de los derechos laborales, de las personas trabajadoras costarricenses y también de los hermanos migrantes. En esa lógica hemos generado acuerdos binacionales con países fronterizos y hermanos de la región para que los costarricenses puedan optar por potenciales empleos fuera de nuestras fronteras, pero también para que los extranjeros puedan optar por puestos de trabajo acá en Costa Rica”, indicó el jerarca.

La delegación la componen 15 ciudadanos salvadoreños con experiencia en el sector transporte, los cuales estarán en el país por un período de un año.

Además, el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, señaló que existe la posibilidad de que más delegaciones ingresen a Costa Rica como parte del programa de migración laboral.

Para Romero, este acuerdo se trabajó bajo dos consignas: la seguridad nacional y no desplazar la mano de obra costarricense.

“Concretamente con la Cámara de Transportes se coordinó la traída de personas de nacionalidad salvadoreña para ocupar diversas plazas que no se han podido encontrar acá en Costa Rica. Eso nos asegura que esas personas que vienen van a estar contando con la Seguridad Social, con los derechos laborales, con una cobertura desde un punto de vista laboral, protegiendo sus derechos y obviamente ayudando a la producción nacional”, agregó Romero.

El ministro destacó que los acuerdos les permite dar trazabilidad a la migración laboral que se da en el país y esperan que en el futuro se abran plazas disponibles para los costarricenses en otros países.

Actualmente, el país tiene acuerdos con Guatemala, El Salvador y Panamá.