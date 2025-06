El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, defendió la visita de una delegación técnica de Procomer a Taiwán, luego que la diputada independiente, Johana Obando, preguntó por el avance de las negociaciones para que el país establezca relaciones comerciales con la isla.

Esto en claro objetivo de querer establecer una contradicción de la política exterior de Costa Rica que reconoce a Pekín bajo el principio de “una sola China”.

El gigante asiático considera a la isla de Taiwán parte de su territorio y exige a sus aliados diplomáticos no mantener vínculos formales con el gobierno taiwanés.

“Procomer no es parte del Estado, es un ente público no estatal, como lo son Corfoga o Corbana. No tiene capacidad de negociar acuerdos comerciales. Su función es buscar inversión extranjera directa en busca del beneficio de los costarricenses”, respondió Tovar.

El ministro insistió que la visita de Procomer no puede entender como una visita oficial del Gobierno, aunque recordó que él es el presidente de la junta directiva de la promotora.

Obando afirmó que el ministro había reconocido las negociaciones con Taiwán, esto a pesar del principio universal del reconocimiento de una sola China.

“Me parece que usted hace buen uso de la manipulación de las palabras, señora diputada. Entiendo su desahucio como política, tras su cuestionable forma en atender algunos asuntos”, dijo el ministro.

Insistió que Procomer no ha interactuado con agencias oficiales y recordó que Costa Rica es además un Estado soberano.

Tovar estuvo en audiencia este miércoles en la Comisión de Asuntos Internacionales del Cogreso. Foto: Asamblea.

Molestia

El comentario de Tovar hacia Obando, generó molestia de otros diputados.

El frenteamplista Antonio Ortega pidió la palabra para pedir respecto al ministro y que nadie le estaba pidiendo a Tovar un análisis político de las actuaciones de los legisladores.

Obando también pidió respecto y llamó la atención a un asesor del ministro que se rio en varias ocasiones de ella.

“Es una falta de respeto, compórtese a la altura de su cargo”, dijo.

También el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, pidió respeto tanto a Tovar como a su asesor.