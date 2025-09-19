El Director General de Migración y Extranjería, Omer Badilla, en compañía del Cónsul de El Salvador en Costa Rica, el representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y empresarios autobuseros, recibieron este viernes al primer grupo de trabajadores salvadoreños beneficiados con el programa “Migración Laboral” del Ministerio de Trabajo.

A los participantes se les otorgó la Categoría Especial de Ocupación Específica, que les permitirá laborar legalmente en el sector transporte a partir de la próxima semana.

Este proceso fue posible gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos de Costa Rica y El Salvador, así como con el apoyo del sector privado, lo que marca un hito histórico en materia de cooperación internacional y abre la puerta para futuros intercambios de mano de obra regulada en la región.