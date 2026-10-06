Video: Messi llora camino al estadio previo a despedida

En el bus de la Selección Argentina

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A escasos minutos de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el astro argentino fue captado en el autobús de la albiceleste visiblemente emocionado.

Messi, quien pone fin a 21 años de carrera internacional con la camiseta de la escuadra sudamericana, lloró y se le vio agradeciendo a los presentes durante el trayecto hacia el Estadio Monumental.

Tras ganar un Mundial, dos veces la Copa América, una Finalíssima, una medalla olímpica y un Mundial menor Sub-20.