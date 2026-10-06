Video: Messi llora camino al estadio previo a despedida

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

A escasos minutos de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el astro argentino fue captado en el autobús de la albiceleste visiblemente emocionado.

Messi está llorando en el micro de la Selección mientras saluda a la gente



Uno no es de fierro pic.twitter.com/HjQq6Qx8By — La Perla (@Perla_Londres) October 6, 2026

Messi, quien pone fin a 21 años de carrera internacional con la camiseta de la escuadra sudamericana, lloró y se le vio agradeciendo a los presentes durante el trayecto hacia el Estadio Monumental.

Messi llorando saluda a la gente. No vas a ver nada más emocionante hoy. pic.twitter.com/3J0z23BN1d — Sebastián Davidovsky (@vidusky) October 6, 2026

Tras ganar un Mundial, dos veces la Copa América, una Finalíssima, una medalla olímpica y un Mundial menor Sub-20.