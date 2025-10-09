Mauricio Madriz, integrante de la banda costarricense Entrelíneas, fue el invitado especial en El Sonido de mi país por Extra Radio 92.3 FM, donde habló sobre sus inicios en la música y la evolución del grupo.

Contó que descubrió su pasión por la guitarra a los 10 años, influenciado por su entorno familiar, lleno de músicos.

Aunque en su adolescencia le daba vergüenza cantar, a los 17 años se “lanzó al agua” y comenzó a hacerlo.

El nombre de la banda, Entrelíneas, nació en sus años de colegio. Tras considerar muchas opciones, ese fue el que más le gustó, y tiempo después, al formar una nueva agrupación en la universidad, el nombre volvió a resonar entre los nuevos integrantes.

Sobre su primer sencillo, comentó: “Nuestra primera canción “Sabes bien” que compusimos en el 2013 fue la primera que estuvo al aire en radios nacionales y nació después de tocar música por tres años en donde interpretábamos covers en fiestas”.

Madriz explicó que en sus inicios tenían un sonido más rockero, pero con los años evolucionaron hacia un estilo más pop.

También recordó que la banda ha pasado por muchos cambios de integrantes, ya que algunos se dedicaron a otras profesiones o se mudaron fuera del país.

“Recuerdo cuando estuvimos en Guatemala y fuimos los teloneros de Ozuna cuando en su momento se estaba dando a conocer. Después otro año en ese mismo país le abrimos a Enrique Iglesias”.

Para Madriz, el punto de quiebre llegó con el éxito de “Nadie sabe bailar”: “Me enteré que este proyecto iba en serio con la canción “Nadie sabe bailar” porque estaba en posición número uno en las radios del país”. Asegura que este tema es su favorito, ya que fue hecho con mucha “energía y pasión”.

Finalmente, compartió uno de los momentos más memorables para él y el grupo: “Ese proyecto fue de las cosas más chivas que hemos hecho Entrelíneas”, refiriéndose a las grabaciones junto a la Orquesta Filarmónica en Parque Viva.