Decenas de costarricenses participaron este domingo en una marcha por la Paz y la Democracia, que se desplazó desde el Parque La Merced hasta la Plaza de la Democracia.

Según los asistentes, los ataques a la división de poderes y la incertidumbre ante las próximas elecciones de 2026 podrían poner en riesgo el sistema institucional del país.

La marcha fue liderada por la diputada independiente Johanna Obando, sin embargo, la presencia de personas no fue la esperada y la convocatoria no fue del todo favorable.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica en uno de los carriles de la Avenida Segunda, en San José, y estuvo acompañada por oficiales de Tránsito y de la Policía Municipal.

El acto se dio en horas de la mañana de este domingo 21 de setiembre.