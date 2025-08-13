Un mapa satelital del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) evidencia el impacto de la fuerte tormenta eléctrica presente en el país durante la noche de este martes.
Imágenes satelitales muestran el nivel de afectación de los rayos en diversas partes del país, principalmente en el Valle Central y en Guanacaste.
Para este miércoles 13 de agosto, el reporte del IMN es:
- El país se mantiene bajo una atmósfera húmeda e inestable.
- Se suma el calentamiento matutino y el ingreso de brisas marinas; todos estos elementos potenciarán la ocurrencia de precipitaciones en las distintas regiones.
- Durante la mañana prevalecerá nubosidad parcial a nivel nacional.
- No se descarta la posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas en regiones del Caribe y la Zona Norte.
- Por la tarde la actividad lluviosa y eléctrica más relevante se desarrollará en las regiones del Pacífico Central, Pacífico Sur, Península de Nicoya, Valle del Tempisque y sus alrededores.
- También en dicho periodo vespertino se anticipan lluvias aisladas y tormenta eléctrica en el Valle Central, la Zona Norte y montañas del Caribe.
- Durante la noche se estiman lluvias dispersas en la Zona Norte y las áreas costeras del Pacífico.