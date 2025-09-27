Un mapa satelital del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) evidencia el impacto de la fuerte tormenta eléctrica presente en el país durante la noche de este sábado.

Imágenes satelitales muestran el nivel de afectación de los rayos en diversas partes del país, principalmente en el Guápiles, San Carlos y en Puntarenas.

Para este domingo, las condiciones esperadas son:

La Zona de Convergencia Intertropical seguirá cerca de Costa Rica, aportando humedad e inestabilidad atmosférica al territorio.

En estas condiciones, el día será característico de la época de lluviosa, con una mañana de cielo parcialmente nublado y ambiente caluroso.

Por la tarde, cielo mayormente nublado con lluvias y tormentas eléctricas en la vertiente del Pacífico, el Valle central y la Zona Norte.