Video: Manfred Ugalde se convirtió en héroe en la Liga Rusa

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El delantero costarricense Manfred Ugalde se convirtió en héroe para dar la victoria al Spartak de Moscú ante el Fakel en un partido cerrado que se terminó complicando para los moscovitas.

Ugalde anotó al 90’+1 en un encuentro en el que figuró con su aporte ofensivo, incluso pivoteando para abrir ocasiones a sus compañeros.

🇨🇷⚽🔥 ¡Gol agónico de Manfred Ugalde!



El costarricense Manfred Ugalde apareció al 90+1’ para darle la victoria 1-0 al Spartak de Moscú. 👏🇨🇷🏆 pic.twitter.com/LW2qXeVs0t — Christian Jimenez Aguero (@Christianjague1) September 16, 2026

El tico ganó la mayoría de sus duelos, se sacrificó fuera del área y terminó sentenciando el encuentro para que el Spartak siga en la lucha por el liderato, el cual está en manos del Krasnodar.

Ugalde fue, además, el hombre del partido según el sitio Transfermarkt, en uno de sus mejores juegos de los últimos meses en donde el rendimiento del nacional distó de su mejor versión.