El astro argentino Lio Messi volvió a sacar su barita mágica, anota dos goles y es el máximo artillero de la temporada de la liga norteamericana (MLS). Llega a 22 tantos en 22 jornadas disputadas y deja al Inter a un paso de clasificar a los playoffs.
El primer tanto suyo fue a los 65 minutos, con el marcador empatado 1-1, tras pase del español Jordi Alba.
Vuelve a marcar al 84 con un tremendo zurdazo.
“Fue otra noche normal de él, que es totalmente anormal para cualquier otro jugador de fútbol. Su capacidad no sólo de convertir sino de hacer jugar al equipo, de encontrar situaciones y cargarse al equipo al hombro cuando más lo necesitábamos… Es la ventaja de tenerlo y hoy lo pudimos aprovechar”, dijo el técnico Javier Mascherano en conferencia de prensa.