El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en Guanacaste, vive desde el 13 de setiembre una de las arribadas de tortugas marinas más grandes del 2025.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Área de Conservación Tempisque (ACT), el fenómeno se encuentra en su fase final, con una disminución progresiva en la llegada de ejemplares.

La protagonista de este evento natural es la tortuga lora (Lepidochelys olivacea), única especie que anida en las costas del país con este comportamiento reproductivo masivo.

Aunque la tasa de eclosión suele ser baja, la enorme cantidad de huevos depositados en la playa genera el nacimiento de miles de crías en cada temporada.

Ostional es reconocida mundialmente como una de las pocas playas donde ocurre este fenómeno de forma periódica, lo que convierte al sitio en un referente de conservación de tortugas marinas en Costa Rica.

El modelo local incluye la participación de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, con apoyo científico de la Universidad de Costa Rica y de otras organizaciones aliadas.

El MINAE recuerda que para observar la arribada es indispensable hacerlo acompañado por un guía local acreditado.

Los visitantes pueden coordinar tours con la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, la Asociación de Guías de Ostional o con guías certificados, cuyos contactos están disponibles en redes sociales.

Este esfuerzo busca garantizar un turismo sostenible que permita disfrutar del espectáculo natural sin poner en riesgo a las tortugas ni a su ecosistema.